18-летняя российская легкоатлетка рассказала о необычном способе знакомства в «Инстаграме»
Поделиться
18-летняя российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая с нового сезона будет выступать за сборную Кипра, ответила на вопрос, пытались ли с ней необычно познакомиться.
«В последнее время парни не блещут оригинальностью, все эти тупые подкаты про зятя — на улице больше ничего не предлагают (смеётся).
А вот в инстаграме много таких интересных. Например, какая-то очень длинная история про прошлое, ты просто читаешь и думаешь, зачем я это вообще это читаю? А в конце — «это мы с тобой в будущем, я пришел в прошлое, чтобы тебе сообщить» (смеётся)», — цитирует её Sport24.
Посмотреть, как выглядит Куличенко, можно в её «инстаграме».
Также Куличенко рассказала, как её оскорбляли после перехода в сборную Кипра.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
13:07
-
12:43
-
11:38
-
09:30
-
00:07
- 28 июня 2021
-
22:13
-
21:33
-
20:48
-
20:30
-
20:06
-
18:48
-
17:38
-
12:53
-
10:48
-
10:09
- 27 июня 2021
-
21:14
-
20:13
-
19:56
-
19:14
-
19:05
-
18:47
-
18:36
-
17:56
-
17:37
-
14:46
-
14:27
-
13:27
-
12:28
-
10:44
-
09:52
-
00:39
- 26 июня 2021
-
23:35
-
23:23
-
22:51
-
21:44
Партнерский контент