18-летняя российская легкоатлетка рассказала о необычном способе знакомства в «Инстаграме»

18-летняя российская легкоатлетка Елена Куличенко, которая с нового сезона будет выступать за сборную Кипра, ответила на вопрос, пытались ли с ней необычно познакомиться.

«В последнее время парни не блещут оригинальностью, все эти тупые подкаты про зятя — на улице больше ничего не предлагают (смеётся).

А вот в инстаграме много таких интересных. Например, какая-то очень длинная история про прошлое, ты просто читаешь и думаешь, зачем я это вообще это читаю? А в конце — «это мы с тобой в будущем, я пришел в прошлое, чтобы тебе сообщить» (смеётся)», — цитирует её Sport24.

Посмотреть, как выглядит Куличенко, можно в её «инстаграме».

Также Куличенко рассказала, как её оскорбляли после перехода в сборную Кипра.