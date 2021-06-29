Юную гимнастку заставили тренироваться на верхней полке в поезде. Видео

В сети появился видеоролик, на котором тренер балаковской школы «Олимпик» Татьяна Слугина, вероятно, в нетрезвом состоянии заставляет свою ученицу выполнять упражнения на второй полке в поезде и негативно реагирует на замечания очевидцев.

Женщина проработала в спортивной школе 14 лет. Сейчас ведется служебная проверка. На данный момент тренер числится на больничном.

«В настоящее время министерством молодежной политики и спорта проводится работа с подведомственными учреждениями и спортивными школами в районах области. Будут проведены дополнительные инструктажи с лицами, ответственными за безопасность и здоровье детей во время командирования на межрегиональные и всероссийские соревнования», — сказано в заявлении регионального Министерства спорта.