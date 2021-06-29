Юную гимнастку заставили тренироваться на верхней полке в поезде. Видео

В сети появился видеоролик, на котором тренер балаковской школы «Олимпик» Татьяна Слугина, вероятно, в нетрезвом состоянии заставляет свою ученицу выполнять упражнения на второй полке в поезде и негативно реагирует на замечания очевидцев.
Женщина проработала в спортивной школе 14 лет. Сейчас ведется служебная проверка. На данный момент тренер числится на больничном.
«В настоящее время министерством молодежной политики и спорта проводится работа с подведомственными учреждениями и спортивными школами в районах области. Будут проведены дополнительные инструктажи с лицами, ответственными за безопасность и здоровье детей во время командирования на межрегиональные и всероссийские соревнования», — сказано в заявлении регионального Министерства спорта.
- 29 июня 2021
-
14:38
-
14:02
-
13:43
-
13:07
-
12:43
-
11:38
-
09:30
-
00:07
- 28 июня 2021
-
22:13
-
21:33
-
20:48
-
20:30
-
20:06
-
18:48
-
17:38
-
12:53
-
10:48
-
10:09
- 27 июня 2021
-
21:14
-
20:13
-
19:56
-
19:14
-
19:05
-
18:47
-
18:36
-
17:56
-
17:37
-
14:46
-
14:27
-
13:27
-
12:28
-
10:44
-
09:52
-
00:39
- 26 июня 2021
-
23:35