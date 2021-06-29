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ВФЛА объявила десятку российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

ВФЛА объявила десятку российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала имена 10 спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх в Токио. В утверждённый список вошли:

Михаил Акименко (прыжки в высоту)
Илья Иванюк (прыжки в высоту)
Дарья Клишина (прыжки в длину)
Мария Ласицкене (прыжки в высоту)
Василий Мизинов (ходьба на 20 км)
Валерий Пронкин (метание молота)
Анжелика Сидорова (прыжки с шестом)
Эльвира Хасанова (ходьба на 20 км)
Илья Шкуренёв (десятиборье)
Сергей Шубенков (110 метров с барьерами).

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) официально допустила российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, к международным соревнованиям, обозначив квоту в 10 человек для участия в масштабных соревнованиях, к которым относится и Олимпиада. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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