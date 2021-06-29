ВФЛА объявила десятку российских легкоатлетов, которые выступят на Олимпиаде в Токио

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала имена 10 спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх в Токио. В утверждённый список вошли:
Михаил Акименко (прыжки в высоту)
Илья Иванюк (прыжки в высоту)
Дарья Клишина (прыжки в длину)
Мария Ласицкене (прыжки в высоту)
Василий Мизинов (ходьба на 20 км)
Валерий Пронкин (метание молота)
Анжелика Сидорова (прыжки с шестом)
Эльвира Хасанова (ходьба на 20 км)
Илья Шкуренёв (десятиборье)
Сергей Шубенков (110 метров с барьерами).
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) официально допустила российских спортсменов, имеющих нейтральный статус, к международным соревнованиям, обозначив квоту в 10 человек для участия в масштабных соревнованиях, к которым относится и Олимпиада. Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
- 29 июня 2021
-
14:38
-
14:02
-
13:43
-
13:07
-
12:43
-
11:38
-
09:30
-
00:07
- 28 июня 2021
-
22:13
-
21:33
-
20:48
-
20:30
-
20:06
-
18:48
-
17:38
-
12:53
-
10:48
-
10:09
- 27 июня 2021
-
21:14
-
20:13
-
19:56
-
19:14
-
19:05
-
18:47
-
18:36
-
17:56
-
17:37
-
14:46
-
14:27
-
13:27
-
12:28
-
10:44
-
09:52
-
00:39
- 26 июня 2021
-
23:35