Глава Балаковского района призвал уволить женщину, издевавшуюся над ученицей в поезде

Глава Балаковского района Сергей Грачёв отреагировал на ситуацию, произошедшую в поезде, который ехал из Сочи в Балаково. Во время поездки тренер школы «Олимпик» Татьяна Слугина заставляла свою ученицу выполнять упражнения на вагонной полке. По словам очевидцев она также обзывала её и ругалась с другими пассажирами, которые пытались вступиться за ребёнка.

«Сегодня в социальных сетях появилась публикация, где женщина едет с соревнований вместе с детьми. И заставляет одну из воспитанниц садиться на шпагат на верхней полке вагона поезда. Как утверждает автор, она тренер.

По словам очевидцев, женщина находилась в поезде в состоянии алкогольного опьянения. Случай вопиющий! Поручаю профильным отделам провести проверку! Если эта женщина действительно тренер одного из наших спорткомплексов, незамедлительно привлечь к ответственности. Вплоть до увольнения!», — написал в своём «Инстаграме» Сергей Грачёв.