Детский омбудсмен — о тренере из Балаково: таких людей нельзя близко подпускать к детям!

Уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя взяла на контроль историю тренера из Балакова Татьяны Слугиной, которая в поезде заставляла свою ученицу выполнять упражнения на вагонной полке.

«Это спортивный тренер, который позволяет себе употреблять спиртные напитки. Это противоречит спортивной этике. Но главное даже не это! Главное, что она, как говорили её попутчики, оскорбляла детей и издевалась над ними. Заставляла их садиться на шпагат. Это недопустимо и противоречит всем принципам работы с детьми. Здесь всё однозначно — каким бы заслуженным тренер ни был.



Родители отдают детей в секции, чтобы человек не пошёл по плохой дорожке, чтобы он был стойким и замечательным, они считают, что отдают детей в надёжные руки. А тут какие руки? Она своим примером дискредитирует принципы спортивной этики, а ещё и унижает детей. Таких людей близко подпускать к детям нельзя», — цитирует Загороднюю СарИнформ.