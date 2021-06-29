Следователи заинтересовались тренером, которая издевалась над ученицей в поезде

Московское межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета РФ сообщило, что тренером балаковской детско-юношеской спортивной школы «Олимпик» Татьяной Слугиной заинтересовались следователи.

Напомним, на днях в сети появился видеоролик, на котором женщина, вероятно, в нетрезвом состоянии заставляет свою ученицу выполнять упражнения на второй полке в поезде и негативно реагирует на замечания очевидцев.

«Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — заявили следователи.

Ранее ситуацию прокомментировал глава Балаковского района Сергей Грачёв и омбудсмен детской полиции Татьяна Загородняя.