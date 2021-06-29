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Директор школы «Олимпик» встала на защиту тренера из Балаково

Директор школы «Олимпик» встала на защиту тренера из Балаково
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Директор школы «Олимпик» Ирина Васильева встала на защиту коллеги Татьяны Слугиной, которая заставляла свою ученицу выполнять упражнения на вагонной полке.

«Спорт — довольно жёсткая вещь, и то, что может показаться непрофессионалам жестоким и неприемлемым, в частности, манера тренеров общаться с воспитанниками, на самом деле является нормой.

Татьяна Слугина — тренер первой категории, работает более 14 лет. Она воспитала несколько десятков спортсменов. Одна из её воспитанниц — известная спортсменка, победительница первенства России по многоборью и прыжкам в длину, неоднократная победительница всероссийских соревнований Анастасия Кукушкина. Месяц назад Слугина получила грамоту за подписью министра спорта России Олега Матыцина — за подготовку спортсменки Дарьи Климовой. При этом Дарья Климова и есть та девочка на шпагате, которая попала на видео, вызвавшее резонанс в сети», — приводит слова Васильевой СарИнформ.

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