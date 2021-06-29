Елена Исинбаева прокомментировала выбор 10 легкоатлетов, которые выступят на ОИ в Токио

Двукратная олимпийская чемпиона в прыжках с шестом Елена Исинбаева поделилась мнением о выборе 10 спортсменов, которые будут представлять Россию на летних Олимпийских играх в Токио.

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«Знаю, что Привалова (и. о. президента ВФЛА. — Прим. «Чемпионата») сильно переживает за ситуацию. Сейчас легкоатлеты попали в сложную ситуацию. Десять человек на Играх — это мало. Ясно, что спортсмены недовольны, потому что многие останутся за бортом. Уверена, что у всех напряжённое настроение.

Не буду говорить про количество медалей российских легкоатлетов. Но эти десять человек, которые поедут на Олимпиаду, будут достойны любой похвалы. Каждый из них априори будет героем. Ведь это очень сложно. Тут трудно не просто тренироваться, а держать мотивацию да ещё и показывать результат», — цитирует Исинбаеву «Р-Спорт».