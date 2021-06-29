ЦСКА и «Ростов-Дон» сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов

Европейская федерация гандбола (EHF) опубликовала список команд, которые примут участие в гандбольной Лиге чемпионов — 2021/2022. Женский клуб «Ростов-Дон» получил уайлд-кард — приглашение на турнир — и сможет выступить на турнире в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.



В сообщении уточняется, что формат очередной Лиги чемпионов будет включать групповой этап с двумя группами по восемь команд в каждой.



В сезоне-2020/2021 ростовская команда завершила выступление в соревновании на стадии четвертьфинала, уступив норвежскому клубу «Вайперс». В сезоне-2018/2019 дончане стали серебряными призёрами Лиги чемпионов, а в сезоне-2017/2018 команда впервые участвовала в «Финале четырёх» европейского турнира.