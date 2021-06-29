ЦСКА и «Ростов-Дон» сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов
Поделиться
Европейская федерация гандбола (EHF) опубликовала список команд, которые примут участие в гандбольной Лиге чемпионов — 2021/2022. Женский клуб «Ростов-Дон» получил уайлд-кард — приглашение на турнир — и сможет выступить на турнире в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.
В сообщении уточняется, что формат очередной Лиги чемпионов будет включать групповой этап с двумя группами по восемь команд в каждой.
В сезоне-2020/2021 ростовская команда завершила выступление в соревновании на стадии четвертьфинала, уступив норвежскому клубу «Вайперс». В сезоне-2018/2019 дончане стали серебряными призёрами Лиги чемпионов, а в сезоне-2017/2018 команда впервые участвовала в «Финале четырёх» европейского турнира.
Комментарии
- 29 июня 2021
-
19:19
-
19:00
-
18:09
-
16:31
-
15:30
-
15:24
-
14:56
-
14:38
-
14:02
-
13:43
-
13:07
-
12:43
-
11:38
-
09:30
-
00:07
- 28 июня 2021
-
22:13
-
21:33
-
20:48
-
20:30
-
20:06
-
18:48
-
17:38
-
12:53
-
10:48
-
10:09
- 27 июня 2021
-
21:14
-
20:13
-
19:56
-
19:14
-
19:05
-
18:47
-
18:36
-
17:56
-
17:37
-
14:46
Партнерский контент