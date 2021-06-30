Россиянин Артемьев трижды обыграл Гири в 1/4 финала турнира Goldmoney Asian Rapid
Поделиться
На шахматном онлайн-турнире Goldmoney Asian Rapid, являющимся седьмым этапом серии Meltwater Champions Chess Tour, стартовали четвертьфиналы.
Россиянин Владислав Артемьев трижды обыграл представителя Нидерландов Аниша Гири — 3:0. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен повёл в противостоянии с американцем Уэсли Со — 2,5:1,5. В четвертьфинальных матчах Левон Аронян (Армения) — Арджун Эригайси (Индия) и Дин Лижэнь (Китай) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) счёт ничейный — 2:2.
Ответные матчи будут сыграны сегодня, 30 июня. В случае ничейного счёта состоится тай-брейк (две партии в блиц и «Армагеддон», если необходимо).
Россияне Пётр Свидлер и Даниил Дубов не смогли пройти во второй этап онлайн-турнира.
Комментарии
- 30 июня 2021
-
11:43
-
11:41
-
11:28
-
10:43
- 29 июня 2021
-
22:08
-
19:19
-
19:00
-
18:09
-
16:31
-
15:30
-
15:24
-
14:56
-
14:38
-
14:02
-
13:43
-
13:07
-
12:43
-
11:38
-
09:30
-
00:07
- 28 июня 2021
-
22:13
-
21:33
-
20:48
-
20:30
-
20:06
-
18:48
-
17:38
-
12:53
-
10:48
-
10:09
- 27 июня 2021
-
21:14
-
20:13
-
19:56
-
19:14
-
19:05
Партнерский контент