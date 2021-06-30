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Россиянин Артемьев трижды обыграл Гири в 1/4 финала турнира Goldmoney Asian Rapid

Россиянин Артемьев трижды обыграл Гири в 1/4 финала турнира Goldmoney Asian Rapid
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На шахматном онлайн-турнире Goldmoney Asian Rapid, являющимся седьмым этапом серии Meltwater Champions Chess Tour, стартовали четвертьфиналы.

Россиянин Владислав Артемьев трижды обыграл представителя Нидерландов Аниша Гири — 3:0. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен повёл в противостоянии с американцем Уэсли Со — 2,5:1,5. В четвертьфинальных матчах Левон Аронян (Армения) — Арджун Эригайси (Индия) и Дин Лижэнь (Китай) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) счёт ничейный — 2:2.

Ответные матчи будут сыграны сегодня, 30 июня. В случае ничейного счёта состоится тай-брейк (две партии в блиц и «Армагеддон», если необходимо).

Россияне Пётр Свидлер и Даниил Дубов не смогли пройти во второй этап онлайн-турнира.

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