Россиянин Артемьев трижды обыграл Гири в 1/4 финала турнира Goldmoney Asian Rapid

На шахматном онлайн-турнире Goldmoney Asian Rapid, являющимся седьмым этапом серии Meltwater Champions Chess Tour, стартовали четвертьфиналы.



Россиянин Владислав Артемьев трижды обыграл представителя Нидерландов Аниша Гири — 3:0. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен повёл в противостоянии с американцем Уэсли Со — 2,5:1,5. В четвертьфинальных матчах Левон Аронян (Армения) — Арджун Эригайси (Индия) и Дин Лижэнь (Китай) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) счёт ничейный — 2:2.



Ответные матчи будут сыграны сегодня, 30 июня. В случае ничейного счёта состоится тай-брейк (две партии в блиц и «Армагеддон», если необходимо).

Россияне Пётр Свидлер и Даниил Дубов не смогли пройти во второй этап онлайн-турнира.