«Это было прямо ух!» Усэйн Болт рассказал, как встретился с Дидье Дрогба в клубе

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт рассказал, как встретился с бывшим нападающим «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Дидье Дрогба. Болт называет Дрогба своим кумиром.
«Это было в самом начале моей карьеры. Мы были в клубе, и один из его друзей подошёл ко мне и сказал: «Эй, Дидье хотел бы познакомиться с тобой».
Я спросил: «В смысле?» Он сказал: «Ты знаешь, кто такой Дидье Дрогба?» Я сказал: «Да, я знаю, кто он такой. А он знает, кто я?» Он сказал: «Да, да, пойдём». И это было прямо ух! Это было очень круто!» — приводятся слова Болта на сайте МОК.
Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.
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