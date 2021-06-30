Усэйн Болт обратился к участникам Олимпиады в Токио

Легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт выступил с обращением к спортсменам, которые готовятся принять участие в летних Олимпийских играх в Токио. Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

«Наслаждайтесь! Наслаждайтесь этим моментом! Будет круто!

Вы едете в прекрасную страну — в Японию. Она просто замечательна. Я был там. Так что просто наслаждайтесь этим опытом.

Старайтесь, но прежде всего получайте удовольствие. То, что вы на Олимпийских играх, может быть ошеломительным и выбить из колеи, но просто вспомните весь тот труд, который вы вложили, чтобы попасть туда, и не переставайте стремиться ввысь и покажите, на что вы способны! Это главное!» — приводятся слова Болта на сайте МОК.

Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.