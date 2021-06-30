Следователи начали вторую проверку в отношении бившего детей тренера из Балаково

Следователи города Балаково Саратовской области начали доследственную проверку по факту публикации в сети видео, на котором скандально известная тренер по спортивной гимнастике Татьяна Слугина бьёт юную воспитанницу по голове и рукам.
«Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — приводит сообщение пресс-службы регионального СУ СК «КП-Саратов».
Это уже второй инцидент за последнее время, после которого в отношении Слугиной начата следственная проверка. Тренер стала известна после инцидента в поезде Адлер — Челябинск. Слугина с воспитанницами возвращалась со всероссийских соревнований, оскорбляла их, заставляла садиться на шпагат на верхней полке. Попутчики решили, что она пьяна. Была вызвана полиция.
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