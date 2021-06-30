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Самой ценной гандболисткой чемпионата России признана Екатерина Ильина

Самой ценной гандболисткой чемпионата России признана Екатерина Ильина
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Федерация гандбола России определила самого ценного игрока женской Суперлиги сезона-2020/2021. Выбор был сделан на основе голосования тренеров команд-участниц чемпионата России с учётом мнения жюри спортивных журналистов и итогов интернет-опроса болельщиков, сообщает пресс-служба ФГР.

На протяжении пяти прошлых сезонов индивидуальный приз получала либо Анна Вяхирева (дважды), либо Дарья Дмитриева (трижды). На этот раз обе оказались в финальной тройке, но не смогли обойти разыгрывающую ЦСКА Екатерину Ильину.

33-й номер московского клуба провела выдающийся сезон. Получая умеренное игровое время (около 30 минут за матч), Ильина проявила завидную универсальность, став второй в ЦСКА сразу по трём показателям: заброшенным мячам, голевым передачам и подборам. И именно Екатерина показала наилучшую результативность в главных матчах чемпионата – в финале она забросила «Ростов-Дону» по семь мячей и в Москве, и гостях.

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