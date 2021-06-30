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Владислав Артемьев вышел в полуфинал онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid

Владислав Артемьев вышел в полуфинал онлайн-турнира Goldmoney Asian Rapid
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На турнире Goldmoney Asian Rapid, седьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour, завершились четвертьфинальные матчи.

Россиянин Владислав Артемьев дважды обыграл голландца Аниша Гири (3-0, 2-1) и вышел в полуфинал. Его соперником станет китаец Дин Лижэнь, который выбил из турнира поляка Ян-Кшиштофа Дуду (2-2, 3-1).

Вторую полуфинальную пару составили норвежец Магнус Карлсен и армянин Левон Аронян. Оба гроссмейстера одержали победу над соперниками по итогам тай-брейка — в обоих случаях победитель определился в блице. Карлсен обыграл американца Уэсли Со, а Аронян – индийца Арджуна Эригайси.

Пары полуфиналов

Карлсен — Аронян
Дин Лижэнь – Артемьев.

В плей-офф каждый раунд состоит из двух матчей. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.

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