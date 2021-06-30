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Чемпионка мира из Бахрейна дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Чемпионка мира из Бахрейна дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил
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Чемпионка мира по лёгкой атлетике Сальва Эйд Насер из Бахрейна дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

4 июня 2020 года Эйд Насер была временно отстранена решением Athletics Integrity Unit (AIU). Бегунью обвинили в недоступности для антидопингового тестирования. 14 октября дисциплинарный трибунал World Athletics оправдал спортсменку. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и сама международная федерация оспорили это решение в CAS.

В результате слушаний Эйд Насер была признана виновной и дисквалифицирована на 2 года с 30 июня 2021 года с учётом уже отбытого срока временного отстранения с 4 июня по 14 октября 2020 года. Все результаты, показанные спортсменкой с 25 ноября 2019 года, аннулированы.

Эйд Насер — чемпионка мира в беге на 400 м, серебряный призёр первенства планеты 2017 года, двукратная чемпионка Азиатских игр.

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