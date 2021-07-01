12-летний американец стал самым юным гроссмейстером в истории, побив рекорд Карякина

12-летний американский шахматист индийского происхождения Абхиманю Мишра стал самым юным гроссмейстером в истории. Об этом сообщил генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.
Мишра стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 4 месяца 25 дней. До этого рекорд принадлежал Сергею Карякину, который стал гроссмейстером в возрасте 12 лет 7 месяцев.
«Юный Абхиманю Мишра становится самым молодым гроссмейстером в истории! Третья и последняя норма покорилась этому талантливейшему мальчику, проведшему целую серию турниров в погоне за рекордом. Мишра уже до того был самым молодым международным мастером, его взял под опеку клуб Сент-Луиса, да и ФИДЕ не обделила вниманием, предоставив уайлд-кард на стартующий Кубок мира, и вот в 12 лет, 4 месяца и 25 дней он выполнил последнюю норму. Юный шахматист уже действительно играет прилично, и, хотя сам ореол гроссмейстерского звания потускнел по сравнению с временами, когда рекордсменом был Фишер, сам процесс выполнения был достаточно сложным и как минимум не менее заслуженным, чем у предыдущего обладателя рекорда — Сергея Карякина.
Поздравляю юную звезду и жду от него больших успехов во взрослых шахматах — ведь все рекордсмены в данной категории (Спасский, Фишер, Полгар, Бакро, Карякин) достигали очень больших высот», — написал Сутовский.
Посмотреть пост можно в «фейсбуке» Эмиля Сутовского.
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