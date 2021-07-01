Определены лучшие игроки сезона в женской гандбольной Суперлиге

Определены лучшие игроки и тренер завершившегося сезона женской гандбольной Суперлиги, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. В голосовании, организованном ФГР, участвовали тренеры команд чемпионата России, спортивные журналисты и болельщики. Результаты утвердил исполком ФГР.
Лучший вратарь – Виктория Калинина («Ростов-Дон»).
Лучший левый крайний – Полина Горшкова (ЦСКА).
Лучший правый крайний – Юлия Манагарова («Ростов-Дон»).
Лучший линейный – Виктория Шамановская («Лада»).
Лучший левый полусредний – Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»).
Лучший разыгрывающий – Екатерина Ильина (ЦСКА).
Лучший правый полусредний – Анна Вяхирева («Ростов-Дон»).
Лучший защитник – Анна Сень («Ростов-Дон»)
Открытие сезона – Дарья Стаценко («Динамо-Синара»).
Лучший тренер – Ольга Акопян (ЦСКА).
Самый ценный игрок – Екатерина Ильина (ЦСКА).
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