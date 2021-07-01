Тренер белорусского гандбольного клуба вышел на свободу
Поделиться
Главный тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь-Леон» Константин Яковлев вышел на свободу после 15 суток административного ареста, сообщает Tribuna.com.
Яковлев вместе с другими спортсменами 16 июня встречали в Барановичах журналиста издания Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток ареста.
Автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились силовики и задержали Константина Яковлева.
После двух дней рассмотрения дела обвинения тренеру были предъявлены по ч. 1 статьи 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. На вечер Константином была запланирована тренировка на открытом воздухе в Новой Боровой.
Новость по темеВ Беларуси арестовали главного тренера гандбольного клуба
Комментарии
- 1 июля 2021
-
13:15
-
13:08
-
12:55
-
10:48
-
10:14
-
09:09
-
08:45
- 30 июня 2021
-
23:20
-
22:41
-
21:38
-
20:38
-
19:55
-
19:34
-
18:47
-
18:38
-
18:16
-
18:09
-
18:06
-
16:58
-
11:43
-
11:41
-
11:28
-
10:43
- 29 июня 2021
-
22:08
-
19:19
-
19:00
-
18:09
-
16:31
-
15:30
-
15:24
-
14:56
-
14:38
-
14:02
-
13:43
-
13:07
Партнерский контент