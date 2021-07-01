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Тренер белорусского гандбольного клуба вышел на свободу

Тренер белорусского гандбольного клуба вышел на свободу
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Главный тренер белорусского гандбольного клуба «Витязь-Леон» Константин Яковлев вышел на свободу после 15 суток административного ареста, сообщает Tribuna.com.

Яковлев вместе с другими спортсменами 16 июня встречали в Барановичах журналиста издания Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15 суток ареста.

Автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились силовики и задержали Константина Яковлева.

После двух дней рассмотрения дела обвинения тренеру были предъявлены по ч. 1 статьи 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. На вечер Константином была запланирована тренировка на открытом воздухе в Новой Боровой.

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