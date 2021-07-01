Тренер Каспарова и Карякина Юрий Дохоян скончался от последствий коронавируса

Российский гроссмейстер, заслуженный тренер РФ по шахматам Юрий Дохоян ушёл из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР). Дохояну было 57 лет.

С 2006 по 2011 год Дохоян работал главным тренером женской сборной России, под его руководством команда впервые в истории победила во Всемирной шахматной Олимпиаде. Это произошло в 2010 году. В 2011 году Дохоян перешёл на пост главного тренера мужской национальной команды.

Среди воспитанников Дохояна сильнейшие шахматисты России — 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, Сергей Карякин, который в 2016 году стал победителем турнира претендентов, Татьяна и Надежда Косинцевы. В последние годы специалист работал с россиянином Андреем Есипенко, который в январе 2021 года на турнире в Нидерландах обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.