Тренер Каспарова и Карякина Юрий Дохоян скончался от последствий коронавируса

Российский гроссмейстер, заслуженный тренер РФ по шахматам Юрий Дохоян ушёл из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР). Дохояну было 57 лет.
С 2006 по 2011 год Дохоян работал главным тренером женской сборной России, под его руководством команда впервые в истории победила во Всемирной шахматной Олимпиаде. Это произошло в 2010 году. В 2011 году Дохоян перешёл на пост главного тренера мужской национальной команды.
Среди воспитанников Дохояна сильнейшие шахматисты России — 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, Сергей Карякин, который в 2016 году стал победителем турнира претендентов, Татьяна и Надежда Косинцевы. В последние годы специалист работал с россиянином Андреем Есипенко, который в январе 2021 года на турнире в Нидерландах обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.
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