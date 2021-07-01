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Дмитрий Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Дмитрий Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпиаду в Токио
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Российский волейболист Дмитрий Мусэрский не примет участия в грядущих Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Об этом стало известно после публикации окончательного состава национальной команды на турнир.

Ранее стало известно, что у Мусэрского случился рецидив травмы локтя, из-за чего волейболист покинул расположение сборной России во время розыгрыша Лиги наций. Напомним, по итогам турнира россияне впервые не отобрались в решающую стадию турнира, заняв пятое место на групповом этапе.

Мусэрский в составе сборной России стал олимпийским чемпионом 2012 года, а также выиграл Кубок мира — 2011, чемпионат Европы — 2013, Лигу наций — 2018 и Мировую лигу в 2011 и в 2013 годах. С «Белогорьем» он выигрывал чемпионат России, Лигу чемпионов, Кубок ЕКВ и клубный чемпионат мира.

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