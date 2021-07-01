Гроссмейстер Томашевский: у Испании очень сильная команда, она недооценивалась весь Евро

Двукратный чемпион России гроссмейстер Евгений Томашевский поделился ожиданиями от некоторых четвертьфинальных матчей на Евро-2020.

«С точки зрения вывески, конечно, был бы интереснее матч Швейцария – Испания, но, с другой стороны, история сказки на таком турнире должна присутствовать. Поэтому можно только посочувствовать тем, кто болел за французов.

У Испании очень сильная команда, она недооценивалась весь турнир. Не знаю, почему к испанцам есть некоторое скептическое отношение. Там нет сейчас суперзвёзд, но есть очень высокий средний уровень игроков. Если испанцы сыграют в свой футбол, избегут ненужных привозов, они выиграют в районе 3:1.

Да, с точки зрения вывески эта пара очень интересная. Из оставшихся сборных Бельгия самая звёздная команда, которая сыграет против команды-звезды. Я имею в виду Италию. Пока по игре Италия выглядит лучше, но на таком уровне всё может решить индивидуальный класс исполнителей. И, как мы увидели, без поддержки своих болельщиков Италия теряет приличную часть потенциала.

Не уверен, насколько нынешний Азар полезен для сборной Бельгии, учитывая, как он играл в «Реале». Возможно, важен как символ и капитан. Де Брёйне, да, в любой момент может сделать разницу.

Будет вязкая позиционная игра, стороны будут друг друга прощупывать. Если Италия не сможет получить преимущество за счёт командой игры, тогда на первый план выйдет индивидуальное мастерство. А сумма индивидуального мастерства у Бельгии повыше. Думаю, голов будет мало, и Бельгия выиграет, нанесёт важный укол в нужный момент», — цитирует Томашевского «Советский спорт».