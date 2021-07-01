Норвежец Карстен Вархольм установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

25-летний норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Это произошло на домашнем для спортсмена этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Вархольм преодолел дистанцию за 46,70 секунды. Отметим, что мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами держался почти 30 лет. Его установил представитель США Кевин Янг, преодолевший на Олимпиаде 1992 года в Барселоне (Испания) дистанцию за 46,78 секунды.

Норвежец стал победителем домашнего этапа Бриллиантовой лиги. Вторым финишировал бразилец Алисон Дос Сантос с результатом 47,38 секунды, третье место занял представитель Турции Ясмани Копельо (48,86).

Карстен Вархольм является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.