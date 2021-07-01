Норвежец Карстен Вархольм установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
Поделиться
25-летний норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Это произошло на домашнем для спортсмена этапе Бриллиантовой лиги в Осло.
Вархольм преодолел дистанцию за 46,70 секунды. Отметим, что мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами держался почти 30 лет. Его установил представитель США Кевин Янг, преодолевший на Олимпиаде 1992 года в Барселоне (Испания) дистанцию за 46,78 секунды.
Норвежец стал победителем домашнего этапа Бриллиантовой лиги. Вторым финишировал бразилец Алисон Дос Сантос с результатом 47,38 секунды, третье место занял представитель Турции Ясмани Копельо (48,86).
Карстен Вархольм является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.
Комментарии
- 1 июля 2021
-
23:55
-
21:24
-
20:08
-
19:37
-
18:16
-
17:56
-
17:39
-
15:44
-
15:27
-
15:25
-
14:59
-
14:43
-
13:15
-
13:08
-
12:55
-
10:48
-
10:14
-
09:09
-
08:45
- 30 июня 2021
-
23:20
-
22:41
-
21:38
-
20:38
-
19:55
-
19:34
-
18:47
-
18:38
-
18:16
-
18:09
-
18:06
-
16:58
-
11:43
-
11:41
-
11:28
-
10:43
Партнерский контент