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Норвежец Карстен Вархольм установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Норвежец Карстен Вархольм установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами
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25-летний норвежский легкоатлет Карстен Вархольм установил новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Это произошло на домашнем для спортсмена этапе Бриллиантовой лиги в Осло.

Вархольм преодолел дистанцию за 46,70 секунды. Отметим, что мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами держался почти 30 лет. Его установил представитель США Кевин Янг, преодолевший на Олимпиаде 1992 года в Барселоне (Испания) дистанцию за 46,78 секунды.

Норвежец стал победителем домашнего этапа Бриллиантовой лиги. Вторым финишировал бразилец Алисон Дос Сантос с результатом 47,38 секунды, третье место занял представитель Турции Ясмани Копельо (48,86).

Карстен Вархольм является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы 2018 года.

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