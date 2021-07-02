Артемьев проиграл в первом полуфинале Goldmoney Asian Rapid, Карлсен победил Ароняна
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На турнире Goldmoney Asian Rapid, седьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour, состоялись первые полуфинальные матчи.
Россиянин Владислав Артемьев уступил китайцу Дину Лижэню со счётом 0,5:2,5. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил армянина Левона Ароняна — 2,5:1,5. Сегодня, 2 июля, состоятся ответные матчи.
Артемьев в четвертьфинале дважды обыграл голландца Аниша Гири (3:0, 2:1). Дин Лижэнь выбил из турнира поляка Ян-Кшиштофа Дуду (2:2, 3:1). В плей-офф каждый раунд состоит из двух матчей. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.
С 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) пройдёт матч за мировую шахматную корону, в котором сыграют обладатель титула Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.
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