Артемьев проиграл в первом полуфинале Goldmoney Asian Rapid, Карлсен победил Ароняна

На турнире Goldmoney Asian Rapid, седьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour, состоялись первые полуфинальные матчи.

Россиянин Владислав Артемьев уступил китайцу Дину Лижэню со счётом 0,5:2,5. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил армянина Левона Ароняна — 2,5:1,5. Сегодня, 2 июля, состоятся ответные матчи.

Артемьев в четвертьфинале дважды обыграл голландца Аниша Гири (3:0, 2:1). Дин Лижэнь выбил из турнира поляка Ян-Кшиштофа Дуду (2:2, 3:1). В плей-офф каждый раунд состоит из двух матчей. Призовой фонд турнира составляет $ 100 тыс.

С 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ) пройдёт матч за мировую шахматную корону, в котором сыграют обладатель титула Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий.