Оглашён состав женской сборной России по гандболу на турнир в Нидерландах

Женская сборная России по гандболу прибыла в Нидерланды для участия в товарищеском турнире, сообщает официальный сайт ФГР. Игры пройдут в Хертогенбосхе.
Состав сборной России
Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Дарья Самохина («Астраханочка»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова («Ростов-Дон»), Полина Ведёхина, Елена Михайличенко (обе – ЦСКА).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА).
Сегодня, 2 июля, сборная России сыграет с Нидерландами. Начало матча запланировано на 20:00 мск. 3 июля россиянки встретятся со шведками (начало — в 15:00 мск).
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