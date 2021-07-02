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Девушка чемпиона мира по сноуборду забеременела от него спустя год после его смерти

Девушка чемпиона мира по сноуборду забеременела от него спустя год после его смерти
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Эллиди Влуг, которая встречалась с чемпионом мира по сноуборду Алексом Пуллином, представлявшим Австралию, в «Инстаграме» объявила о беременности. Спортсмен погиб в июле 2020 года в результате несчастного случая в ходе занятий дайвингом, на тот момент ему было 32 года.

По словам Влуг, метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием генетического материала Пуллина дал успешные результаты.

«ЭКО было в наших планах, но я никогда не могла себе представить, что займусь этим в одиночку», — отметила девушка.

Посмотреть фотографии беременной Влуг можно в её «инстаграме».

У Влуг почти 75 тыс. подписчиков, многие из них выразили ей поддержку. Соответствующий пост собрал более 40 тыс. лайков.

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