Девушка чемпиона мира по сноуборду забеременела от него спустя год после его смерти
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Эллиди Влуг, которая встречалась с чемпионом мира по сноуборду Алексом Пуллином, представлявшим Австралию, в «Инстаграме» объявила о беременности. Спортсмен погиб в июле 2020 года в результате несчастного случая в ходе занятий дайвингом, на тот момент ему было 32 года.
По словам Влуг, метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием генетического материала Пуллина дал успешные результаты.
«ЭКО было в наших планах, но я никогда не могла себе представить, что займусь этим в одиночку», — отметила девушка.
Посмотреть фотографии беременной Влуг можно в её «инстаграме».
У Влуг почти 75 тыс. подписчиков, многие из них выразили ей поддержку. Соответствующий пост собрал более 40 тыс. лайков.
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