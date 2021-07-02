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Международная федерация гандбола расширила список игроков, которых можно вызвать на ОИ

Международная федерация гандбола расширила список игроков, которых можно вызвать на ОИ
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв посетил тренировку женской национальной команды перед её вылетом на товарищеский турнир в Нидерланды.

«Он посмотрел вечернюю тренировку, поблагодарил гандболисток за добросовестную работу, поинтересовался самочувствием игроков и пообщался с тренерским штабом. Также Сергей Николаевич сообщил приятную новость: Международная федерация гандбола согласовала расширение количества игроков, которые могут поехать в Токио. Изначально предполагалось, что к 14 гандболисткам, включённым в заявку на игру, можно взять только одного запасного. Теперь же выездной состав расширен до формулы «14+3», — говорится в сообщении на официальном сайте ФГР.

Турнир в Нидерландах стартует сегодня, 2 июля. Сборная России в первом матче сыграет с хозяйками соревнований.

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