Российские гандболистки уступили сборной Нидерландов на товарищеском турнире
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В Хертогенбосе (Нидерланды) состоялся первый матч международного товарищеского турнира по гандболу среди женских национальных команд. Сборная России с разницей в мяч уступила хозяйкам площадки – 29:30.
В ходе второго тайма подопечные Алексея Алексеева вели с разницей «+9». Решающий мяч за 30 секунд до сирены провела Лоис Аббинг, ставшая самым результативным игроком встречи – 8 голов. В составе сборной России 6 раз отличилась Дарья Дмитриева. По три мяча забили Юлия Манагарова, Ольга Фомина, Анна Вяхирева, Антонина Скоробогатченко и Екатерина Ильина.
Завтра, 3 июля, в 15:00 мск российские гандболистки сыграют со шведками.
Гандбол. Женщины. Международный товарищеский турнир
Нидерланды — Россия — 30:29 (17:21).
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