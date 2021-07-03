Российские гандболистки уступили сборной Нидерландов на товарищеском турнире

В Хертогенбосе (Нидерланды) состоялся первый матч международного товарищеского турнира по гандболу среди женских национальных команд. Сборная России с разницей в мяч уступила хозяйкам площадки – 29:30.

В ходе второго тайма подопечные Алексея Алексеева вели с разницей «+9». Решающий мяч за 30 секунд до сирены провела Лоис Аббинг, ставшая самым результативным игроком встречи – 8 голов. В составе сборной России 6 раз отличилась Дарья Дмитриева. По три мяча забили Юлия Манагарова, Ольга Фомина, Анна Вяхирева, Антонина Скоробогатченко и Екатерина Ильина.

Завтра, 3 июля, в 15:00 мск российские гандболистки сыграют со шведками.

Гандбол. Женщины. Международный товарищеский турнир

Нидерланды — Россия — 30:29 (17:21).