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Александра Горячкина стала шестой шахматисткой в истории, достигшей 2600 пунктов рейтинга

Александра Горячкина стала шестой шахматисткой в истории, достигшей 2600 пунктов рейтинга
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Гроссмейстер Александра Горячкина в партии шестого тура Высшей лиги чемпионата России обыграла Алексея Дреева и стала шестой шахматисткой в истории, достигшей 2600 пунктов рейтинга.

Пятью первыми шахматистками, покорившими отметку в 2600 пунктов, были Юдит Полгар, Хампи Конеру, Анна Музычук, Хоу Ифань и Цзюй Вэньцзюнь.

22-летняя Горячкина из Орска является двукратной победительницей женского Кубка России, чемпионкой России 2015, 2017 и 2020 годов. Также Александра становилась чемпионкой мира в команде и победительницей командного чемпионата Европы в составе команды России.

В 2019 году Горячкина встречалась с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира, но уступила с разницей в одно очко.

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