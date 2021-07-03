Скончался тренер олимпийских чемпионок Лысенко и Подкопаевой Олег Остапенко

На 77-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике Олег Остапенко. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России. Причины смерти не уточняются.

«Олег Васильевич являлся одним из самых авторитетных и знаковых тренеров в мировой женской спортивной гимнастике», — говорится в пресс-релизе.

Остапенко являлся личным тренером двукратных олимпийских чемпионок Татьяны Лысенко (1992, Барселона) и Лилии Подкопаевой (1996, Атланта). В начале 2000-х годов Остапенко работал с женской сборной Бразилии, впоследствии возглавлял женскую национальную команду Беларуси. В последнее время специалист тренировал женскую сборную Украины.