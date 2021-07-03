Российские гандболистки уступили сборной Швеции на товарищеском турнире
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В Хертогенбосе (Нидерланды) состоялся второй матч международного товарищеского турнира по гандболу среди женских национальных команд. Сборная России проиграла команде Швеции со счётом 28:31. Самой результативной в составе сборной России стала Дарья Самохина, забившая пять мячей, по четыре раза отличились Анна Вяхирева и Антонина Скоробогатченко, трижды — Ксения Макеева.
Накануне подопечные Алексея Алексеева уступили сборной Нидерландов со счётом 29:30.
Соревнования проходили в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио. Российская команда была сосредоточена на отработке различных схем и сочетаний, а не на результате.
Гандбол. Женщины. Международный товарищеский турнир
Швеция — Россия — 31:28 (15:13).
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