Российские гандболистки уступили сборной Швеции на товарищеском турнире

В Хертогенбосе (Нидерланды) состоялся второй матч международного товарищеского турнира по гандболу среди женских национальных команд. Сборная России проиграла команде Швеции со счётом 28:31. Самой результативной в составе сборной России стала Дарья Самохина, забившая пять мячей, по четыре раза отличились Анна Вяхирева и Антонина Скоробогатченко, трижды — Ксения Макеева.

Накануне подопечные Алексея Алексеева уступили сборной Нидерландов со счётом 29:30.

Соревнования проходили в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио. Российская команда была сосредоточена на отработке различных схем и сочетаний, а не на результате.

Гандбол. Женщины. Международный товарищеский турнир

Швеция — Россия — 31:28 (15:13).