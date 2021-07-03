Артемьев уступил Ароняну в первый день финала шахматного турнира Goldmoney Asian Rapid

На шахматном онлайн-турнире Goldmoney Asian Rapid, седьмом этапе серии Meltwater Champions Chess Tour, сыграны первые решающие матчи.

В поединке за первое место россиянин Владислав Артемьев уступил представителю Армении Левону Ароняну со счётом 1,5:2,5. В матче за третье место норвежец Магнус Карлсен взял верх над китайцем Дин Лижэнем со счётом 2,5:1,5.

Вторые встречи состоятся завтра, 4 июля.

Если по итогам двух партий победитель или шахматист, занявший третье место, окажутся не выявлены, будет сыгран тай-брейк, состоящий из двух партий в блиц. А в случае необходимости — проведён армагеддон.

Напомним, на предварительном этапе в турнире также принимали участие россияне Пётр Свидлер и Даниил Дубов.