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«Художница» Лала Крамаренко стала второй в многоборье на Кубке вызова в Беларуси

«Художница» Лала Крамаренко стала второй в многоборье на Кубке вызова в Беларуси
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Российская спортсменка Лала Крамаренко стала второй в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мирового вызова, который проходит в Минске (Беларусь). Вместе с ней на пьедестал почёта поднялись хозяйки соревнований. Алина Горносько по сумме четырёх видов программы опередила россиянку на 0,4 балла. Третье место заняла Анастасия Салос.

Ещё одна россиянка Дарья Трубникова заняла пятое место в многоборье.

Завтра, 4 июля, состоятся финалы в отдельных упражнениях.

Художественная гимнастика. Этап Кубка мирового вызова. Минск, Беларусь
Индивидуальное многоборье

1. Алина Горносько (Беларусь) – 103,700.
2. Лала Крамаренко (Россия) – 103,300.
3. Анастасия Салос (Беларусь) – 102,500.
4. Николь Зеликман (Израиль) – 101,300.
5. Дарья Трубникова (Россия) – 98,450.
6. Кристина Пограничная (Украина) – 94,800.

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