Бывший игрок сборной России по мини-футболу Георгий Сомхишвили погиб в Москве
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Бывший игрок сборной России по мини-футболу 35-летний Георгий Сомхишвили погиб в Москве. Спортсмен выпал с балкона на козырёк подъезда на улице Михайловская, сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации канала, футболист стоял на балконе и смотрел в телефон. В какой-то момент он решил перелезть на соседний общий балкон, но не удержался и сорвался. Упал Сомхишвили с высоты 15-го этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Сомхишвили являлся защитником мини-футбольного клуба «КПРФ». Профессиональную карьеру он начал в 2002 году в составе ЦСКА. Выступал за армейцев на протяжении восьми лет. Затем в 2010 году перешёл в «Газпром-Югру». В составе сборной России по мини-футболу он провёл два матча в 2007 году.
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