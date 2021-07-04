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Австралийская журналистка обвинила Ричардсон в употреблении стероидов из-за крепких ногтей

Австралийская журналистка обвинила Ричардсон в употреблении стероидов из-за крепких ногтей
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История с месячной дисквалификацией знаменитой американской легкоатлетки Ша’Карри Ричардсон за употребление марихуаны получила неожиданное продолжение во время обсуждения в «Твиттере», сообщает TMZ.

Австралийская писательница Клэр Леманн, основательница Quillette, связала крепкие ногти и волосы Ричардсон с употреблением стероидов. Собеседники парировали, что Ша’Карри пользуется париками и накладными ногтями.

Но это не успокоило Леманн, которая в следующем посте заявила, что легендарная Флоренс Гриффит-Джойнер также принимала допинг, устанавливая свои знамениты рекорды. Основанием для обвинения также стали ногти. Более того, Леманн заявила, что неожиданная смерть Гриффит-Джойнер в возрасте 38 лет связана с употреблением запрещённых веществ. Официальная версия связана с последствиями врожденной аномалии мозга.

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