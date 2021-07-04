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Оглашена окончательная заявка мужской сборной России по волейболу на Игры в Токио

Оглашена окончательная заявка мужской сборной России по волейболу на Игры в Токио
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо определился со списком игроков для выступления на Олимпиаде в Токио. Имена спортсменов опубликовал официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В состав вошли следующие волейболисты:

Связующие: Игорь Кобзарь и Павел Панков.

Диагональные: Максим Михайлов и Виктор Полетаев.

Блокирующие: Артем Вольвич, Ильяс Куркаев и Иван Яковлев.

Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков, Егор Клюка и Ярослав Подлесных.

Либеро: Валентин Голубев.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

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