Ковачич: на 2-й неделе тренировок поймала себя на мысли, что уже пару дней не болит плечо

Капитан олимпийской сборной Венгрии Анико Ковачич рассказала о восстановлении броскового плеча после весенней травмы.

«Плечо меня совсем не беспокоит. Я была полностью готова к старту тренировок команды. До сбора я играла в гандбол с братьями и сёстрами, пока остальные девочки отдыхали после клубного сезона. С первой же тренировки с командой я выполняла все упражнения в полном объёме. На 2-й неделе поймала себя на мысли, что уже пару дней не болит плечо», — приводит слова Ковачич издание Nemzeti Sport Online.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

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