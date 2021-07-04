Лала Крамаренко завоевала золото в упражнении с лентой на Кубке вызова в Минске

Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу в упражнении с лентой на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Минске (Беларусь). На вторую ступень пьедестала поднялась хозяйка турнира Анастасия Салос, третьей стала – украинка Кристина Пограничная. Ещё одна россиянка – Дарья Трубникова показала седьмой результат.

Сегодня, 4 июля, состоялись финалы и в других видах, по результатам которых Крамаренко завоевала две серебряные медали в упражнениях с мячом (27,100) и с булавами (26,800) и бронзовую награду в упражнении с обручем (26,650).

Художественная гимнастика. Этап Кубка мирового вызова. Минск, Беларусь

Упражнение с лентой.

1. Лала Крамаренко (Россия) – 24,500.

2. Анастасия Салос (Беларусь) – 23,550.

3. Кристина Пограничная (Украина) – 22,250.

7. Дарья Трубникова (Россия) – 19,650.