Лала Крамаренко завоевала золото в упражнении с лентой на Кубке вызова в Минске

Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала победу в упражнении с лентой на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Минске (Беларусь). На вторую ступень пьедестала поднялась хозяйка турнира Анастасия Салос, третьей стала – украинка Кристина Пограничная. Ещё одна россиянка – Дарья Трубникова показала седьмой результат.
Сегодня, 4 июля, состоялись финалы и в других видах, по результатам которых Крамаренко завоевала две серебряные медали в упражнениях с мячом (27,100) и с булавами (26,800) и бронзовую награду в упражнении с обручем (26,650).
Художественная гимнастика. Этап Кубка мирового вызова. Минск, Беларусь
Упражнение с лентой.
1. Лала Крамаренко (Россия) – 24,500.
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 23,550.
3. Кристина Пограничная (Украина) – 22,250.
7. Дарья Трубникова (Россия) – 19,650.
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