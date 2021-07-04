Россиянка Полина Кнороз первенствовала в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги»

Российская легкоатлетка Полина Кнороз одержала победу в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме.



Кнороз стала единственной участницей, преодолевшей планку на высоте 4,71 метра. Уже в ранге победительницы россиянка безуспешно пыталась штурмовать высоту 4,77 метров, которая превышает личный рекорд спортсменки (4,75).

Второй стала британка Холли Брэдшоу, опередившая представительницу Беларуси Ирину Жук по количеству затраченных попыток. Обе показали результат 4,61 метра.

21-летняя Кнороз является двукратным серебряным призером чемпионатов России в помещении. Нейтральный статус российская спортсменка получила только 26 июня.

Соревнования в прыжках с шестом в Стокгольме не входят в зачёт «Бриллиантовой лиги».