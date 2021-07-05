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Марина Гусева выиграла Высшую лигу чемпионата России по шахматам

Марина Гусева выиграла Высшую лигу чемпионата России по шахматам
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4 июля в Чебоксарах были сыграны партии предпоследнего, восьмого тура Высшей лиги чемпионата России по шахматам.

В женских соревнованиях Марина Гусева, представляющая Московскую область, обыграла Евгению Овод (Ленинградская область) и досрочно стала победительницей турнира, набрав 7,5 очка, сообщает официальный сайт РШФ. На полтора очка от Гусевой отстают Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург) и Дарья Войт (Москва).

В мужском турнире лидирует Павел Понкратов (Москва), в активе которого 6,5 очка. На одно очко отстают Максим Чигаев (Тюменская область), Алексей Сарана (Москва), Александр Рахманов (Вологодская область), Александр Мотылёв (Москва), Александра Горячкина (ЯНАО), Евгений Алексеев (Санкт-Петербург) и Антон Демченко (Краснодарский край).

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