Марина Гусева выиграла Высшую лигу чемпионата России по шахматам

4 июля в Чебоксарах были сыграны партии предпоследнего, восьмого тура Высшей лиги чемпионата России по шахматам.

В женских соревнованиях Марина Гусева, представляющая Московскую область, обыграла Евгению Овод (Ленинградская область) и досрочно стала победительницей турнира, набрав 7,5 очка, сообщает официальный сайт РШФ. На полтора очка от Гусевой отстают Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург) и Дарья Войт (Москва).



В мужском турнире лидирует Павел Понкратов (Москва), в активе которого 6,5 очка. На одно очко отстают Максим Чигаев (Тюменская область), Алексей Сарана (Москва), Александр Рахманов (Вологодская область), Александр Мотылёв (Москва), Александра Горячкина (ЯНАО), Евгений Алексеев (Санкт-Петербург) и Антон Демченко (Краснодарский край).