Подписчица написала, что её подбешивает загар Мамун. Маргарита ответила

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новые фотографии с отдыха на Мальдивах.
«Сделаю вид, что ещё отдыхаю, тем более я обещала традиционный «чпуньк»!» — написала Мамун.
Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Мамун.
В комментарии Мамун в шутку написали: «Маргарита, я, конечно, не до конца удовлетворена вашим чпуньком, ибо расчёт траектории вашего падения на этом фото практически невозможен. Но вы, несомненно, хороши и подбешиваете своим загаром».
Маргарита ответила: «Подгорелостью, вы хотели сказать?»
Мамун также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной абсолютной чемпионкой России, а также двукратным серебряным призёром национального чемпионата. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.
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