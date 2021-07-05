Гандболистка сборной России прокомментировала два поражения на турнире в Нидерландах

Гандболистка сборной России Ксения Макеева прокомментировала выступление команды на товарищеском турнире в Хертогенбосхе. Подопечные Алексея Алексеева сначала уступили сборной Нидерландов со счётом 29:30, а затем проиграли команде Швеции — 28:31.

«Это товарищеские встречи. В них прежде всего наигрываются командные связки и взаимодействия. Тренеры определяются, над чем поработать в оставшиеся дни, что нужно улучшить, подкрепить и подтянуть. Результат во главу угла не ставился. Задачи обязательно занять первое место перед нами не было. Никакого уныния после двух поражений в команде нет. Воспринимаем их как рабочие моменты. Как будто играли на тренировках.



Считаю правильным использование в матчах всех девчонок. Тренеры не забыли никого, каждой дали возможность себя проявить. Постарались кое-что наиграть и командой, и отдельными связками, почувствовать ритм. Выходили на площадку с датчиками Polar. Данные, полученные с них, позволят тренерам и научной группе лучше понять, как мы выдерживали заданный игровой режим, и сделать выводы о нашем физическом состоянии после тяжёлых нагрузок.

Все прекрасно понимают, для чего этот турнир. Конечно, нельзя проигрывать, ведя у хозяек с преимуществом в девять мячей, причём по ходу второго тайма. Думаю, урок пойдёт нам впрок. Много не забросили, голландки этим пользовались и просто убегали в контратаки. Обыграли нас за счёт лёгких голов. Нужно было возвращаться в защиту и не совершать поспешных бросков. Поговорили с девчонками об этом после матча в раздевалке. И накоротке обсудили некоторые нюансы конкретно по действиям каждой из нас. Например, по моим: где вовремя не поставила блок и не вышла, в каких эпизодах не открылась под передачу… Ничего особенного, так бывает после каждого матча», — цитирует Макееву «Гандбол. Быстрый центр».