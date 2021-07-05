Дмитрий Губерниев попал в список угроз национальной безопасности Украины

Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В это число вошёл российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Всего в «чёрном списке» находятся 204 человека. Среди них: Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина и многие другие. Список был впервые обнародован в августе 2015 года и пополняется по сей день.

Ранее Губерниев высказался по поводу выступления сборной Украины по футболу на Евро-2020. В своём телеграм-канале комментатор отметил, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и защитник Александр Зинченко разговаривают с журналистами на русском языке.

«Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — написал Дмитрий.