Дмитрий Губерниев попал в список угроз национальной безопасности Украины
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Министерство культуры Украины обновило перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В это число вошёл российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Всего в «чёрном списке» находятся 204 человека. Среди них: Олег Газманов, певица Валерия, Юлия Чичерина и многие другие. Список был впервые обнародован в августе 2015 года и пополняется по сей день.
Ранее Губерниев высказался по поводу выступления сборной Украины по футболу на Евро-2020. В своём телеграм-канале комментатор отметил, что главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и защитник Александр Зинченко разговаривают с журналистами на русском языке.
«Русский язык — творец украинского футбольного успеха», — написал Дмитрий.
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