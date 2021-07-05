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Объявлен состав женской сборной России по гандболу на Олимпиаду в Токио

Объявлен состав женской сборной России по гандболу на Олимпиаду в Токио
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Сегодня был утверждена заявка из 17 игроков женской сборной России по гандболу на Олимпиаду в Токио. Среди них восемь олимпийских чемпионок Рио.

Подопечные Алексея Алексеева выступят в следующем составе:

вратари — Виктория Калинина, Анастасия Лагина, Анна Седойкина;

левые крайние — Полина Горшкова, Полина Кузнецова, Дарья Самохина;

правые крайние — Юлия Манагарова, Ольга Фомина;

линейные — Ксения Макеева, Анна Сень;

правые полусредние — Анна Вяхирева, Антонина Скоробогатченко;

левые полусредние — Владлена Бобровникова, Полина Ведёхина, Елена Михайличенко;

разыгрывающие — Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина.

Напомним, российские гандболистки являются действующими обладателями золотых олимпийских медалей. В финальной игре на Олимпиаде в Рио они обыграли сборную Франции.

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