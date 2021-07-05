Данил Лысенко отреагировал на новость о 4-летней дисквалификации за подделку документов

Чемпион мира 2018 года в помещении, серебряный призёр ЧЕ-2017 в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко прокомментировал новость, что его дисквалифицировали на четыре года за фальсификацию документов. Лысенко, которого отстранили от соревнований в 2018 году, дисквалифицировали до 3 августа 2022 года.

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«Я пока никак не могу комментировать решение CAS о моей дисквалификации, так как ещё не получал никаких документов. Но могу сказать определённо, что после окончании срока намерен вернуться в спорт и продолжать дальше прыгать», — приводит его слова ТАСС.

Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. Позже спортсмен представил документы, согласно которым он не прошёл контроль по не зависящим от него обстоятельствам. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.