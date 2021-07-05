Стали известны соперники «пляжников» Красильникова и Стояновского на Олимпиаде в Токио

В Москве состоялась жеребьёвка группового раунда олимпийского турнира по пляжному волейболу. Россия будет представлена на соревнованиях тремя парами. Это чемпионы мира 2019 года Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, а также Илья Лешуков/Константин Семёнов и Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.

Лешуков и Семёнов сыграют в группе А, где их соперниками будут норвежцы Мол/Сорум, испанцы Гавира/Эррера и австралийцы МакХью/Шуманн. Соперниками Красильникова и Стояновского в группе В будут чехи Перусич/Швайнер, представители Латвии Плавиньш/Точс и мексиканцы Гаксиола/Рубио.

Макрогузова и Холомина в группе Е женского турнира сыграют с австралийками Дель Солар/Клэнси, итальянками Менегатти/Тот и кубинками Санчес/Эчеверрия.

В плей-офф, который начнётся с 1/8 финала, выйдут по две лучшие команды из группы, а также ещё две пары, занявшие третьи места с лучшими дополнительными показателями. Ещё четыре пары, занявшие третьи места, в стыковых матчах разыграют две оставшиеся путёвки в 1/8 финала.