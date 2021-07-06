Павел Понкратов выиграл Высшую лигу чемпионата России по шахматам

Вчера, 5 июля, в Чебоксарах завершился розыгрыш Высшей лиги чемпионата России по шахматам. Победителем мужских соревнований стал Павел Понкратов (Москва), набравший 7 очков из 9 возможных, сообщает официальный сайт РШФ.

На 0,5 очка отстали Максим Чигаев (второе место, Тюменская область) и Александра Горячкина (третье место, ЯНАО). В Суперфинал чемпионата России, помимо тройки призёров, также вышли Александр Рахманов (Вологодская область) и Александр Мотылёв (Москва), набравшие по 6 очков.



В женском турнире победила Марина Гусева (Московская область), в её активе 8,5 очка. Места со второго по четвёртое, набрав 6,5 очков, поделили Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург), Дарья Войт (Москва) и Евгения Овод (Ленинградская область). Пятой стала Алина Бивол (Москва) — 6 очков.