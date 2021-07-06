Маргарита Мамун: свинка свинку везде найдёт

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Снимки были сделаны на Икшинском водохранилище.

«Свинка свинку везде найдёт. Смотрите третье фото», — написала Мамун.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Маргариты Мамун

Мамун также является семикратной чемпионкой мира, четырёхкратной чемпионкой Европы, трёхкратной абсолютной чемпионкой России, а также двукратным серебряным призёром национального чемпионата. Она объявила о завершении карьеры в ноябре 2017 года.

Супругом Маргариты является пловец Александр Сухоруков — серебряный призёр Олимпийских игр, пятикратный призёр чемпионатов мира. 8 сентября 2017 года Маргарита и Александр официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца.