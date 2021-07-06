«Я порезала купальник девочке». Чемпионка мира Субботина призналась в нехорошем поступке

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Варвара Субботина призналась, что однажды порезала купальник сопернице, в котором та должна была выступать на соревнованиях.

«Я порезала купальник девочке. Но я предупреждала, что если она купит такой же купальник, как у меня, я его порежу. Тренировка закончилась, она оставила свой купальник… Я очень перед ней извиняюсь, мы уже сто раз обсуждали эту историю», — приводит слова Субботиной Sportbox.

Также она призналась, что общение с людьми для неё стресс.

«Я людей боюсь, для меня это стресс. Мне нужно привыкнуть к человеку, чтобы раскрыться полностью. Меня часто называют «девочка-демон». Потому что у меня есть такое: хочется в какую-нибудь авантюрку влезть», — добавила она.