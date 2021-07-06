Чемпионка ОИ Дмитриева оценила слова Бобровниковой о зарплате Романа Зобнина

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Дарья Дмитриева прокомментировала слова другой чемпионки ОИ, Владлены Бобровниковой, о зарплате Романа Зобнина.
Напомним, Бобровникова оценила зарплату Зобнина в «Спартаке», которая, как ранее сообщалось, составляет 3,5 млн евро за сезон. Спортсменка в своём «инстаграме» написала: «Я столько не заработаю за всю свою жизнь». Зобнин допустил грубую ошибку в передаче в матче Россия — Дания (1:4) на Евро-2020, в результате чего национальная команда пропустила второй гол.
«Могли ли они сыграть лучше с датчанами? Думаю, что да. Хотя взять того же Зобнина, отдавшего неточную передачу, — все сразу стали на него накидываться, считать его зарплату. Но ведь в спорте невозможно обойтись без ошибок, просто в футболе они сказываются более ощутимо. Если же сравнивать с гандболом, то здесь собственную ошибку можно исправить буквально в следующие пару минут, совершив несколько удачных действий.
В любом случае футбол — самый массовый и популярный вид спорта в нашей стране, потому и вызывает такую реакцию и такие эмоции. Думаю, очень скоро все забудут об этой неудаче», — цитирует Дмитриеву «Комсомольская правда».
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